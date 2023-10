Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Inrath/Kliedbruch: Falscher Techniker erbeutet Schmuck

Krefeld (ots)

Am Mittwoch (04. Oktober 2023) klingelte es gegen kurz nach elf Uhr bei der 91-jährigen Seniorin und ein Mann stellte sich als Techniker für TV-, Telefon- und Internetangelegenheiten vor. Der Unbekannte behauptete, dass es bei Bauarbeiten in dem Wohngebiet zu einem Kabelschaden gekommen sei und er die Hauptleitung in ihrem Haus überprüfen müsse. Da der Mann einen Hefter und ein Messgerät mitführte, wirkte er auf die Dame seriös. Nachdem man zunächst gemeinsam durch mehrere Räume gegangen war, beschäftigte der Unbekannte die Seniorin unter einem Vorwand, sodass er sich nunmehr alleine im Haus bewegte. Da der Krefelderin dies doch komisch erschien, wollte sie nach dem Mann sehen. Dies bemerkte er, flüchtete und fuhr in einem weißen Auto, mit offenstehender Heckklappe, in Richtung der Straße Breiten Dyk davon. Anschließend stellte sie fest, dass eine Schmuckschatulle, in der sich Schmuck im Wert von einigen tausend Euro befand, aus ihrem Schlafzimmer entwendet worden war.

Die 91-Jährige beschrieb den unbekannten Täter als ca. 1,80 Meter groß, 30-40 Jahre alt, mit kräftiger Statur und südländischem Erscheinungsbild. Er sprach mit leichtem, nicht näher zu beschreibendem Akzent, hatte kurze braune Haare und einen leichten Bart. Darüber hinaus war er mit einem schwarzen Wollpullover und einer dunklen Hose bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der 02151 6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden.

Wir raten:

Bleiben Sie wachsam! Lassen Sie sich nicht von souveränem Auftreten und einer Verkleidung täuschen. Halten Sie Rücksprache mit ihrem Strom- oder Internetanbieter, wenn unangekündigt vermeintliche Mitarbeiter in ihr Haus wollen. Stellen Sie kritische Rückfragen und informieren Sie ihre Angehörigen.

Weiterhin informieren wir im Internet über die gängigsten Betrugsmaschen an Senioren: https://krefeld.polizei.nrw/senioren (234)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell