Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Mann in Rees tot aufgefunden - Verdächtiger festgenommen | Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei Kleve und Krefeld und Staatsanwaltschaft Kleve

Krefeld (ots)

Am Mittwoch (4. Oktober 2023) gegen 2:30 Uhr morgens erlag ein 30-jähriger Mann in Rees auf offener Straße auf dem Kirchplatz schweren Verletzungen. Zuvor war es zwischen ihm und einem anderen 30-Jährigen in einer Wohnung zu einer Auseinandersetzung gekommen. Tatmotiv und -hergang sind noch unklar, eine Mordkommission ermittelt und vernimmt derzeit Beteiligte und Zeugen. Der 30-jährige Verdächtige wurde vorläufig festgenommen.

Wegen der laufenden Ermittlungen bitten wir Medienvertreter, von weiteren Anfragen abzusehen. Sobald es weitere Informationen gibt, werden wir nachberichten. (232)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell