POL-KI: 230914.3 Lebrade: Tödlicher Verkehrsunfall auf Kreisstraße 25

Lebrade (ots)

Donnerstagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 25 in Lebrade, bei dem eine 20 Jahre alte Motorradfahrerin tödlich verunglückte. Die Unfallstelle war für etwa drei Stunden gesperrt.

Nach Zeugenangaben hielten gegen 07:15 Uhr in Höhe Lebrader Mühle mehrere Fahrzeuge verkehrsbedingt aufgrund entgegenkommender Traktoren an, um diese passieren zu lassen. Die Kradfahrerin fuhr aus bislang unbekannter Ursache auf das hintere der wartenden Fahrzeuge auf und schleuderte durch den Aufprall auf die Gegenfahrbahn. In diesem Moment wurde sie von einem der Traktoren, dessen Fahrer nach derzeitigem Ermittlungsstand keine Möglichkeit zum rechtzeitigen Bremsen oder Ausweichen hatte, erfasst. Die Frau verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Staatsanwaltschaft Kiel beauftrage einen Gutachter, der die Umstände, die zu dem tragischen Unfall führten, klären soll. Die Kreisstraße war in Höhe der Unfallstelle für etwa drei Stunden voll gesperrt. Alle an dem Unfall beteiligten Personen sowie Zeugen erhielten die Möglichkeit der psychologischen Betreuung.

Matthias Arends

