Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230914.2 Kiel: Einsatz an Schule beendet (Folgemeldung zu 230914.1)

Kiel (ots)

Der Einsatz an dem Schulgelände am Schützenpark ist seit 14:30 Uhr beendet. Die Polizei ermittelte, dass sich der tatverdächtige ehemalige Schüler nicht im Bereich der Schule aufhielt und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung ein. Die Befragungen der von der Drohung betroffenen Schüler dauern an. Zu den Hintergründen können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell