Waldbröl (ots) - Am 20.08.2023 gegen 14:45 Uhr stürzte ein 48-jähriger Wissener Motorradfahrer aus bisher ungeklärter Ursache im Verlauf der Schladerner Straße in Fahrtrichtung Ortsausgang. Aufgrund eines unklaren Verletzungsbildes wurde der Motorradfahrer mit einem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik geflogen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme sowie der ...

