POL-GM: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Gummersbach (ots) - In die Halle einer Firma an der Gelpestraße in Gummersbach-Peisel sind Unbekannte in der Nacht zu Samstag (19. August) eingestiegen. Dabei lösten sie gegen 00.45 Uhr einen Alarm aus, der die Täter vermutlich auch in die Flucht trieb. Die Einbrecher hatten ein Rolltor der Halle zum Teil geöffnet und mit Holzklötzen blockiert. Eine Durchsuchung ...

