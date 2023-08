Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Alkoholisiert mit dem Pedelec gestürzt - 51-Jähriger verletzte sich schwer

Engelskirchen (ots)

Am frühen Samstagmorgen (19. August) hat ein alkoholisierter 51-jähriger in Engelskirchen-Steeg die Kontrolle über sein Pedelec verloren; er stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Gegen ein Uhr hatte der Verunfallte selbst den Rettungsdienst verständigt. Er war zuvor auf der Straße Obersteeg bergab gefahren und in einer Rechtskurve gegen die linksseitig angebrachte Leitplanke geraten. Anschließend stürzte er und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Nach einer ersten Behandlung am Unfallort brachte ihn ein Rettungswagen in das Engelskirchener Krankenhaus. Weil er stark alkoholisiert war, veranlasste die Polizei eine Blutprobenentnahme.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell