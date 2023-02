POL-SI: Pkw-Fahrer flüchtet vor der Polizei - Fußgänger musste zur Seite springen #polsiwi

Siegen-Niederschelden (ots) - In den frühen Morgenstunden des 21.02.2023 ist es in Siegen-Niederschelden in der Siegtalstraße zu einem Einbruch in einen Baumarkt gekommen. Gegen 01:25 Uhr drangen unbekannte Täter durch eine Glaseingangstür in das Objekt ein und gelangten so in mehrere Räume. Augenscheinlich wurden die Täter durch die aktivierte Alarmanlage ...

