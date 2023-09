Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230911.2 Rendsburg: Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nach Schussabgabe auf Person

Rendsburg (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Samstagnachmittag schoss eine unbekannte Person in Rendsburg auf einen 35-Jährigen. Der Mann blieb unverletzt. Die Kieler Mordkommission und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdelikts und suchen Zeuginnen und Zeugen.

Nach Angaben des Geschädigten sei er gegen 15:45 Uhr in sein in Höhe Kolberger Straße 40 geparktes Fahrzeug gestiegen. Noch bevor er losgefahren sei, habe ein dunkler Wagen vor ihm gehalten. Aus diesem sei eine maskierte Person ausgestiegen und habe mehrere Schüsse auf ihn abgegeben. Anschließend sei der Schütze wieder in den Wagen gestiegen, der in unbekannte Richtung davongefahren sei. Der 35-Jährige wurde nicht getroffen, lediglich an seinem Fahrzeug entstand Sachschaden. Bei dem flüchtigen Wagen soll es sich um einen Audi A6 mit gelben Kennzeichen handeln.

Zu den Hintergründen der Tat können zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden. Eine groß angelegte Fahndung nach Eingang des Notrufs führte bislang nicht zur Ermittlung des Täters beziehungsweise des Audi.

Das Kommissariat 1 der Bezirkskriminalinspektion Kiel führt gemeinsam mit der Kieler Staatsanwaltschaft die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Die Beamtinnen und Beamten suchen Personen, die Angaben zur Tat machen können beziehungsweise die Schüsse gehört haben. Wer hat Samstag vor 16 Uhr im Bereich der Kolberger Straße einen dunklen Audi mit gelben Kennzeichen gesehen? Wem sind dort auffällige Personen aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei unter 0431 / 160 3333 oder 110 entgegen.

Michael Bimler / Staatsanwaltschaft Kiel

Matthias Arends / Polizeidirektion Kiel

