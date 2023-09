Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230911.1 Schönkirchen: Zeugen nach Verkehrsunfall zwischen E-Scooter und Fahrrad gesucht

Schönkirchen (ots)

Vergangenen Donnerstag, 07.09.23, kam es in Schönkirchen zu einem Verkehrsunfall zwischen einer E-Scooter-Fahrerin und einer Fahrradfahrerin. Die Scooter-Fahrerin kam dabei zu Fall und verletzte sich.

Die 14-jährige Fahrerin des E-Scooters gab an, dass ihr am 07.09.23 um 12:40 Uhr in der Schönberger Landstraße Höhe der Hausnummer 49 auf dem kombinierten Geh- und Radweg eine Fahrradfahrerin entgegengekommen sei, der sie ausweichen musste. Durch das Ausweichmanöver sei sie zu Fall gekommen. Hierbei habe sie sich Verletzungen zugezogen. Die Radfahrerin habe kurz angehalten und sich anschließend entfernt, ohne sich um das verletzte Mädchen zu kümmern. Die Jugendliche beschrieb die Verursacherin als ältere Dame mit kurzen grauen Haaren. Sie sei mit einem lilafarbenen Fahrrad unterwegs gewesen.

Die Polizeistation Schönkirchen sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zur Verursacherin machen können. Hinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten unter 04348-2154900 entgegen.

Stephanie Lage

