Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen gesucht

Erfurt (ots)

Am 07.03.2023 wurde in der Zeit von 08:00 Uhr bis 10:35 Uhr das Ortseingangsschild von Vieselbach beschädigt. Das Schild lag auf der Fahrbahn kurz vor der Einfahrt zum Sportplatz, aus Fahrtrichtung Niederzimmern. Ein 51-jähriger Mercedes-Fahrer übersah das auf der Straße liegende Schild und überfuhr es. Dabei beschädigte er sein Auto. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben dazu machen können, wer das Verkehrszeichen beschädigt hat. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0062043 beim Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/ 7840-172) zu melden. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell