Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Matratze in Feuertonne verbrannt

Saalfeld (ots)

Montagabend wurde in einer Kleingartenanlage in der Weststraße in Saalfeld schwerer Rauch festgestellt, welcher nach verbranntem Plastik roch. Im Rahmen der Suche wurde eine in Vollbrand stehende Feuertonne festgestellt und von den Kameraden der Feuerwehr gelöscht. In den Brandrückständen lag eine verbrannte Matratze. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Verursacher aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell