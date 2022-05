Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Feststellung zahlreicher Verkehrsverstöße

Saalfeld/Schleiz/Sonneberg (ots)

Die Polizei führt regelmäßig Verkehrskontrollen in den jeweiligen Zuständigkeitsbereichen durch, wobei den Beamten vermehrt Verkehrssünder ins Netzt gehen. Am Samstag gegen 10:00 Uhr pustete ein 37-Jähriger VW-Fahrer 1,36 Promille in den Alkomaten, als er in der Töpfergasse in Saalfeld kontrolliert wurde. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Samstagnachmittag war ein 39-jähriger Opel-Fahrer ohne Fahrerlaubnis in der Straße "Hinterm Bahnhof" in Saalfeld unterwegs. Ein 40-Jähriger führte Sonntagnachmittag ein Kraftfahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum in der Reschwitzer Straße in Saalfeld, obwohl er unter der Einwirkung berauschender Mittel stand. Der durchgeführte Drogenvortest verlief positiv auf Kokain. Am Sonntag gegen 1:00 Uhr war ein 62-Jähriger mit seinem Renault Clio in der Schulstraße in Hirschberg unterwegs, als ein freiwilliger Atemalkoholtest 0,96 Promille anzeigte. Der gerichtsverwertbare Test bestätigte dieses Ergebnis. Am Sonntag gegen 3:45 Uhr stellten die Beamten einen 34-jährigen E-Bike-Fahrer in der Ernst-Thälmann-Straße in Neustadt an der Orla fest, der 1,96 Promille intus hatte. Am Sonntag gegen 14:30 Uhr stellten die Beamten im Rahmen der Streife zwei Mopeds ohne Versicherungskennzeichen in Remptendorf fest, Beim Anhalteversuch flüchteten die Fahrer über Feld und Wiese. Im Rahmen der Nahbereichsabsuche und Befragung von Anwohnern konnte ein Verdacht hinsichtlich der beiden Fahrzeug-Führer ermittelt werden, der sich im Nachhinein bestätigte. Samstagvormittag fuhr ein 53-Jähriger mit seinem Mitsubishi über den Goetheplatz in Sonneberg, obwohl dieser keine Fahrerlaubnis hatte. Ein 44-Jähriger war Samstagabend mit seinem PKW in Frankenblick unterwegs. Ein Alkotest ergab 0,69 Promille. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtestest ergab am Sonntag gegen 0:30 Uhr bei einem 32-jährigen Opel-Fahrer in Sonneberg einen Wert von 2,78 Promille. Sonntagabend pustete ein 31 jähriger Fahrzeug-Führer in Schalkau 2,18 Promille in den Alkomaten.

