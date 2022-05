Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Drei Schwerstverletzte nach Verpuffung in Feuertonne

Deesbach (ots)

Zu einem Unglücksfall mit drei Schwerstverletzten kam es am Samstag gegen 23:30 Uhr während einer Familienfeier in Deesbach. Nach ersten Angaben war der Betreiber der Feuertonne mit einem unverschlossenen Benzin-Kanister in unmittelbarer Nähe der Tonne vorbeigelaufen. Hierbei kam es zur Verpuffung der Dämpfe, was schlussendlich zur Explosion führte. Dadurch erlitten drei Personen im Alter von 17, 32 und 38 Jahren erhebliche Verbrennungen und mussten nach der Erstversorgung der Wunden mit Rettungshubschraubern in verschiedene Spezialkliniken geflogen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell