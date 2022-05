LPI-SLF: PKW rollte los

Pößneck (ots) - Unbekannte entwendeten am Sonntag zwischen 3:00 Uhr und 16:15 Uhr ein E-Bike im Wert von 1.600 Euro, das im Flur eines Mehrfamilienhauses in der Gerberstraße in Pößneck abgestellt war. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1504 E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de ...

