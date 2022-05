Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auf Nachhauseweg geschlagen

Rudolstadt (ots)

Am Samstag kurz vor 3:00 Uhr wurden ein 34-Jähriger sowie dessen 35-jähriger Kumpel beim Verlassen einer Kneipe in der Bahnhofsgasse in Rudolstadt von einer Personengruppe verfolgt. In einer Seitengasse streckten die Unbekannten den 34-Jährigen nieder und schlugen auf diesen ein. Der 35-Jährige konnte sich losreißen und blieb unverletzt. Die 4 bis 5 Schläger ließen von dem am Boden liegenden Mann ab und entfernten sich in Richtung Markt. Der 34-Jährige kam leichtverletzt zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

