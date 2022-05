Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Streit eskalierte

Saalfeld (ots)

Am Sonntag gegen 14:30 Uhr kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen vor einem Geschäft in der Saalstraße in Saalfeld, nachdem ein 21-Jähriger versuchte, mehrere Personen mit einem Gürtel zu schlagen. Diese wehrten sich, was in einer wechselseitigen Körperverletzung endete. Der Rettungsdienst wurde angefordert, da mindestens einer der Streithähne leichte Verletzungen davontrug. Die Beamten schlichteten die Situation und leiteten gegen die Schläger ein Ermittlungsverfahren ein.

