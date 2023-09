Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230914.1 Kiel: Aktuell größerer Polizeieinsatz am Schützenpark

Kiel (ots)

In diesen Minuten findet ein größerer Polizeieinsatz an einer Grund- und Gemeinschaftsschule am Schützenpark statt. Auslöser ist eine Bedrohung, die über einen Messengerdienst ausgesprochen wurde. Stand jetzt besteht keine Gefahr. Die Polizei ist jedoch mit starken Kräften vor Ort.

Kurz vor 12 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis, dass ein ehemaliger Schüler über einen Messengerdienst Drohungen gegen Mitschüler ausgesprochen haben soll. Der nicht in Kiel wohnhafte Schüler soll zudem an der Schule gesehen worden sein. Die Polizei nahm die Drohung ernst und entsandte sofort zahlreiche Einsatzkräfte an die Schule. In Absprache mit der Schulleitung verblieben die Schülerinnen und Schüler mitsamt den Lehrkräften zunächst in den Klassenräumen.

Es fand eine umfangreiche Absuche des Schulgeländes statt, wobei keine Hinweise auf den Aufenthalt des besagten ehemaligen Schülers erlangt werden konnten. Zwischenzeitlich wurde die Angabe, dass dieser auf dem Schulgelände gesehen worden sein soll, widerrufen.

Der Einsatz dauert aktuell noch an.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell