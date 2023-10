Ulm (ots) - Eine Angehörige des Fahrzeugbesitzers parkte den Kia am Nachmittag in der Kiesstraße. Den Wagen sicherte sie nicht gegen ein mögliches Wegrollen. Gegen 17.25 Uhr machte sich der Kia an der leicht abschüssigen Straße selbstständig. Das Auto rollte rund 50 Meter rückwärts und kam in einer ...

mehr