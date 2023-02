Polizei Paderborn

POL-PB: Kein Lernerfolg - Untersuchungshaft für erneut ertappten Dieb

Paderborn (ots)

CK) - Nichts gelernt hat ganz offensichtlich ein 35-jähriger Mann, der in Paderborn lebt: Nachdem er bereits am Donnerstagmorgen (16.02.) auf frischer Tat bei einem Diebstahl aus unverschlossenen Autos ertappt wurde, wurde er nochmals beobachtet und vorläufig festgenommen. (siehe Pressebericht vom 16.02.23, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/5442758 )

Noch am Nachmittag desselben Tages (Donnerstag, 16.02., 15.05 Uhr) war der Mann wieder unterwegs und suchte diesmal in der Straße Spitalmauer unverschlossene PKW. Aus einem Skoda stahl der Tatverdächtige eine CD-Box. Das bemerkte ein aufmerksamer Zeuge und informierte die Polizei. Weiterhin sprach er den Täter an, der daraufhin sein Diebesgut zurückließ.

Im Zuge der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte der Beschuldigte im Nahbereich angetroffen werden.

Es handelte sich um denselben Mann, der bereits am frühen Donnerstagmorgen durch gleichgelagerte Taten aufgefallen war. Insgesamt wurden fünf weitere Fälle bekannt, bei denen der Beschuldigte unverschlossene Autos durchsucht hatte.

Der 35-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache Paderborn gebracht.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Beschuldigte am Freitag dem zuständigen Haftrichter in Paderborn vorgeführt. Dieser erließ am Nachmittag (17.02.) einen Untersuchungshaftbefehl.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell