Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Abbiegeunfall

Kehl (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Kleinkraftrad an einer Kreuzung der Daimlerstraße (L75) wurde am Mittwochabend gegen 19:30 Uhr ein Zweiradfahrer schwerverletzt. Eine 25-jährige Frau befuhr in ihrem Peugeot die L75 und ordnete sich an der Kreuzung zum Linksabbiegen ein, um ihre Fahrt in Richtung Eckartsweier fortzusetzen. Während dem Abbiegevorgang erkennt sie jedoch einen kreuzenden, vorfahrtberechtigten 54-Jährigen auf seinem Kleinkraftrad zu spät. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Verkehrsteilnehmern. Der Mittfünfziger wurde hierbei schwer verletzt und wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung in eine Klinik gebracht. Die Fahrerin des Autos blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell