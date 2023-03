Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfallflucht: Linienbus angefahren

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Schildesche - Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 suchen außer dem beteiligten Autofahrer auch Zeugen, zu einem Unfall, der sich bereits am Montag, 27.02.2023, an der Westerfeldstraße ereignete. Dabei entstand an einem Bus ein Sachschaden in Höhe von 3.500 Euro.

Ein 50-jähriger Busfahrer war gegen 16:05 Uhr auf der Westerfeldstraße in Fahrtrichtung der Talbrückenstraße unterwegs. Er stand kurz vor der Einmündung der Beckhausstraße in einem Stau, als sich auf der Gegenfahrbahn in Richtung der Jöllenbecker Straße ein schwarzer Pkw befand. Im Vorbeifahren streifte das Auto über mehrere Meter an der linken Seite des Busses entlang. Außer dem Fahrer waren keine Fahrgäste in dem Bus.

Die Polizei bittet um Hinweise:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

