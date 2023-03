POL-BI: Räuber verliert Uhr im Taxi

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Baumheide- Am Samstag, den 04.03.2023, lenkte ein vermeintlicher Handwerker in der Siebenbürger Straße ein Opfer ab, während ein Mittäter die Wohnung betrat. Die Täter erbeuteten Schmuck. Gegen 11:00 Uhr klingelte ein Unbekannter an der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses. Als die Bielefelderin die Tür öffnete, gab der vor der Tür stehende Mann an, aufgrund von Problemen im Haus ...

