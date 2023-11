Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Graffiti an Limesschule gesprüht + Land Cruiser aus Bad Nauheimer Tiefgarage gestohlen +

Friedberg (ots)

Altenstadt: Graffiti an der Schule -

An der Limesschule verewigten sich Unbekannte mit Graffiti. Am Montagmittag, zwischen 12.00 Uhr und 12.15 Uhr besprühten die Täter Fensterscheiben und Fassade mit Farbe. Unter anderem brachten sie die Schriftzüge "BOOS" und "SOOB" auf. Den Schaden schätzt die Schulleitung auf mindestens 2.000 Euro. Hinweise zu den Tätern nehmen die Ermittler der Polizeistation Büdingen unter Tel.: (06042) 96480 entgegen.

Bad Nauheim: Toyota gestohlen -

Aus seiner Tiefgarage in der Ringstraße erbeuteten Autodiebe einen blauen Toyota Land Cruiser. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag die Haustür des Mehrfamilienhauses aufbrachen und in die Tiefgarage gelangten. Dort überwanden sie auf bisher nicht bekannte Art und Weise die Diebstahlsicherungen des Toyotas und fuhren mit dem rund 26.000 Euro teuren Geländewagen aus der Garage. Der Wagen ist mit den Kennzeichen "FB-IH 501" zugelassen. Zeugen, die die Diebe zwischen 20.30 Uhr und 07.20 Uhr beobachteten oder die Angaben zum Verbleib des blauen Land Cruiser machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 mit der Polizei in Friedberg in Verbindung zu setzen.

Guido Rehr, Pressesprecher

