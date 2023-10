POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Einbruch in Mehrfamilienhaus

Warendorf (ots) - Ein Bistro an der Mühlenstraße in Drensteinfurt ist das Ziel von unbekannten Einbrechern gewesen. Die Täter verschafften sich am Sonntag (29.10.2023) zwischen 01.00 Uhr und 10.30 Uhr über ein Fenster Zugang zu dem Gebäude und stahlen Bargeld. Hinweise zu dem Einbruch oder verdächtigen Personen bitte an die Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de. ...

