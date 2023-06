Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Am Donnerstag, um 17:10 Uhr, bog die Fahrerin eines dunklen Pkw in Lingen von der Darmer Hafenstraße nach links auf die Lindenstraße ab. Dabei missachtet sie die Vorfahrt eines Radfahrers, der in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Der Fahrradfahrer musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei kam er zu Fall und verletzte sich. Zudem entstand ein Sachschaden am Fahrrad. Die Fahrzeugführerin setzte ihre Fahrt unvermittelt fort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell