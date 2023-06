POL-EL: Osterwald - Versuchter Einbruch

Haren (ots) - Bislang unbekannte Täter sind zwischen dem 26. und dem 31. Mai in eine Grundschule an der Rütenbrocker Hauptstraße in Haren eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumen und versuchten dort weitere Türen aufzubrechen, was misslang. Anschließend flüchteten die Täter ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 ...

