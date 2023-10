POL-WAF: Sendenhorst. Lebensmittelautomat aufgebrochen

Warendorf (ots) - In der Nacht zu Freitag, 27.10.2023 beschädigten Unbekannte mehrere Autos auf der Kopernikusstraße in Beckum. Die angegangenen Pkw standen am Straßenrand und die Schäden dürften mit einem spitzen Gegenstand verursacht worden sein. Wer kann Angaben zu möglichen Tatverdächtigen und den Sachbeschädigungen machen? Hinweise nimmt die Polizei in ...

mehr