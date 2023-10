Nach Auseinandersetzung verletzt

Leinefelde (ots) - In der Geschwister-Scholl-Straße kam es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz. Gegen 15.30 Uhr beabsichtigte ein 46-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Auto zurückzusetzen. Hierbei übersah er einen 53-jährigen Fußgänger und kollidierte in der weiteren Folge mit diesem. Der 53-Jährige kam zu Fall, verletzte sich leicht und wurde in ein Klinikum gebracht. Die Beamten der Polizeiinspektion Eichsfeld ermitteln wegen des Verdachts der ...

