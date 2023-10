LPI-NDH: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Mühlhausen (ots) - Am Donnerstag erreichte die Polizei- und Rettungskräfte in Mühlhausen ein Notruf aus der Marcel-Verfaille-Allee. Der Anrufer teilte gegen 02.45 Uhr brennende Müllbehältnisse an einer Pizzeria mit. Das Feuer löschten die Kameraden der Feuerwehr zügig ab. In unmittelbarer Nähe des Brandorts, an dem Mülltonnen in Flammen standen, musste eine weitere Anhäufung von Müll abgelöscht werden. An dem ...

mehr