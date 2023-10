POL-WAF: Sendenhorst. Lebensmittelautomat aufgebrochen. Ergänzung zur Pressemitteilung vom 30.10.2023, 07.55 Uhr

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter haben am Wochenende einen Lebensmittelverkaufsautomaten in Sendenhorst aufgebrochen und Bargeld gestohlen. Die Täter machten sich zwischen Samstag (28.10.2023, 22.00 Uhr) und Sonntag (29.10.2023, 07.15 Uhr) an dem Automaten zu schaffen und flüchteten. Wer kann Hinweise zu den Tätern oder dem Aufbruch geben? Melden Sie sich bei der Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per ...

