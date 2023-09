Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Einbrecher unterwegs

Zwischen Samstag und Sonntag hebelte ein Unbekannter einen Tresor in einem Geschäft in der Esslinger Straße auf.

Ulm (ots)

Zwischen Samstag, 18.30 Uhr und Sonntag, 7.45 Uhr hebelte ein Unbekannter die Eingangstür zu einem Geschäft in der Esslinger Straße auf. Anschließend drang der Einbrecher über die Verkaufsfläche in das Geschäft ein. Dort hebelte er einen Tresor auf und nahm Bargeld an sich. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt. Die Polizei Göppingen hat die Ermittlungen nach dem Einbrecher aufgenommen. Spezialisten der Polizei sicherten Spuren.

++++1822643(TH)

David Gonnermann, Tel. 0731/188-1111

