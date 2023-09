Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Akku geht in Flammen auf

Am Sonntag rückten Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte zu einem Brand in Eislingen aus.

Ulm (ots)

Aufgrund eines brennenden Akkus rückten Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte gegen 16.34 Uhr in die Schulstraße aus. Ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge entzündete sich der Akku einer E-Shisha beim Laden. Die fiel auf ein Bett und steckte dieses ebenfalls in Brand. Schnell breitete sich Rauch in der Wohnung aus. Die Bewohner brachten sich selbstständig in Sicherheit. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften vor Ort und brachte den Brand unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Schadens steht aktuell noch nicht fest.

