Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Amstetten - Nach Unfall geflüchtet

Am Sonntag verursachte ein alkoholisierter 22-Jähriger einen Unfall in Amstetten.

Ulm (ots)

Der VW eines 39-Jährigen war ordnungsgemäß in der Hauptstraße geparkt. Gegen 6.25 Uhr beobachtete der Mann, wie ein 22-Jähriger in einem Ford, beim Einparken, gegen den VW fuhr. Anschließend flüchtete der Fahrer des Fords. Der 39-Jährige verfolgte den 22-Jährigen bis zum Parkplatz eines Baumarktes in der Hauptstraße und stellte ihn dort zur Rede. Dabei fiel ihm auf, dass der Fahrer des Fords alkoholisiert war. Der 39-Jährige verständigte die Polizei. Beamte des Polizeireviers Ulm-Mitte kamen vor Ort. Im Rahmen der Unfallaufnahme hatten die Polizisten ebenfalls den Verdacht, dass der 22-Jährige alkoholisiert sein könnte. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von rund 2 Promille. Der Fahrer des Fords musste eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Er darf vorerst kein fahrerlaubnispflichtiges Kraftfahrzeug mehr führen.

++++1822614(TH)

David Gonnermann, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell