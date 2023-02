Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St. Gertrud

Zwei Festnahmen nach Raub

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Polizeidirektion Lübeck und der Lübecker Staatsanwaltschaft:

Am Dienstag (31.01.) führte die Kriminalpolizei Lübeck zwei junge Lübecker (16 und 19 Jahre) dem Haftrichter vor. Sie hatten zwei Tage zuvor ein Smartphone im Stadtteil St. Gertrud geraubt.

Am Sonntagabend (29.01.) war der 17-jährige Geschädigte am Kaufhof unterwegs, als er auf die beiden Räuber traf. Diese schlugen und traten auf ihn ein und verletzten ihn. Trotz der Verletzungen war eine Behandlung in einem Krankenhaus nicht erforderlich. Im Anschluss an die Tat flohen die jungen Männer mit dem hochwertigen Mobiltelefon in unbekannte Richtung.

Nach intensiven Ermittlungen führten Durchsuchungsmaßnahmen des Kommissariats 15 der Lübecker Kriminalpolizei dann zur Ergreifung der beiden mutmaßlichen Täter. Bei der Vorführung am Dienstag ordnete der Haftrichter Untersuchungshaft an, die die beiden in Schleswig antreten mussten.

Nachfragen zu dieser Medieninformation sind zu richten an die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Nicole Schmöde, Pressesprecherin der Polizeidirektion Lübeck

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell