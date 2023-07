Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: PKW verletzt Fußgängerin/Zeugenaufruf

Bruchweiler-Bärenbach (ots)

Am Montag, 03.07.2023, gegen 22.30 Uhr wurde in der Hauptstraße in Bruchweiler-Bärenbach eine 29-jährige Frau von einem PKW Hyundai erfasst und schwer verletzt. Die Frau wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der verantwortliche Fahrzeugführer steht fest. Zur Klärung des Zusammenstoßes wurde ein Gutachter eingeschaltet. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich per Email (pidahn@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06391/916-0 mit der Polizeiinspektion Dahn in Verbindung zu setzen. /pidn

