Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfallflucht im Etzelweg

Zweibrücken (ots)

Zeit: 02.07.2023, 16:30 Uhr - 03.07.2023, 07:05 Uhr Ort: Zweibrücken, Etzelweg 61. SV: Ein weißer Ford C-MAX, der vor dem Anwesen am rechten Straßenrand (halb auf der Fahrbahn und halb auf Gehweg) mit Front in Richtung NETTO-Markt geparkt war, wurde von einem bislang unbekannten Fahrzeug - vermutlich beim Vorbeifahren in gleicher Richtung - erheblich beschädigt. Fast die gesamte linke Fahrzeugseite des Ford C-MAX wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden beträgt ca. 8.000 Euro. Am Unfallort wurde ein Teil der Spiegelabdeckung des mutmaßlichen Unfallverursachers aufgefunden. Das dunkelblaue Plastikteil gehört zu einem Fahrzeug des Herstellers Renault. Zum Fahrzeugtyp liegen keine Erkenntnisse vor.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht. |pizw

