Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Diesel abgezapft

Rund 1.000 Liter Diesel stahlen Unbekannte zwischen Samstag und Sonntag in Ulm.

Ulm (ots)

Wie der Polizei mitgeteilt wurde, sollen die Diebe zwischen Samstag, 22 Uhr und Sonntag 10 Uhr an zwei Lastern in der Ernst-Abbe-Straße ihr Unwesen getrieben haben. Hierbei pumpten sie rund 1.000 Liter Diesel aus den Fahrzeugen. Zudem verursachten sie an einem LKW einen Schaden im vierstelligen Bereich. Anschließend flüchteten sie. Beamte des Polizeireviers Ulm-West haben die Ermittlungen aufgenommen. Da die Diebe eine erhebliche Menge des Treibstoffes verschütteten, musste die Feuerwehr alarmiert werden und den Diesel auf der Straße abstreuen.

++++1826211(TH)

David Gonnermann, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell