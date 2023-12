Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

26676 Barßel - Sachbeschädigung

Am Sonntag, den 10.Dezember 2023,gegen 02:25 Uhr, beschädigten unbekannte/r Täter durch Aufdrücken die Eingangstür der Volksbank in der Langen Straße. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Barßel, unter 04499-922200, in Verbindung zu setzen.

26169 Friesoythe - Sachbeschädigung an mehreren PKW

Am Samstag, den 9.Dezember 2023, in der Zeit zwischen 21:20 Uhr und 21:30 Uhr, beschädigten unbekannte/r Täter mehrere PKW im Bereich des Schwaneburger Weges, indem sie mittels Hammers die Scheiben zerschlugen und den Lack zerkratzten. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Friesoythe, unter 04491-93390, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell