Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Diebstahl in Blumengeschäft Am 06.12.2023, in der Zeit von 18:00 Uhr bis 18:15 Uhr, verwickelte ein unbekannter männlicher Täter einen Angestellten eines Blumengeschäftes in der Cappelner Straße in 49661 Cloppenburg zunächst in ein Gespräch, um dann in einem unbemerkten Moment 700 Euro Bargeld aus der Kasse zu entnehmen. Eine unbekannte Mittäterin lenkte eine weitere ...

