Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Brand eines Gartenhäuschens

Homburg OT Reiskirchen (ots)

Am Nachmittag des 27.08.2023, kam es gegen 15:15 Uhr, zum Brand eines Gartenhäuschens in der Straße Am Wäldchen in Homburg. Ursache war eine defekte Gasflasche, welche beim Grillen unvermittelt eine Stichflamme ausstieß. Die Gartenhütte wurde trotz des schnellen Eintreffen der Feuerwehr durch das Feuer komplett zerstört. Ein angrenzender Zaun und eine Straßenlaterne wurden durch die Hitze erheblich in Mitleidenschaft gezogen und dichte Rauchschwaden bedeckten zeitweise das Wohngebiet. Die Grundstückeigentümer blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 13.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell