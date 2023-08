POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

Homburg Kirrberg (ots) - In Homburg-Kirrberg kam es am Donnerstag, den 24.08.2023 gegen 13:00 Uhr in der Ortsstraße zu einem Verkehrsunfall. In Höhe des dortigen Kreisverkehrs kollidierte ein unbekannter LKW-Fahrer mit einem auf einer Verkehrsinsel befindlichen Verkehrsschild. Im Anschluss an das Unfallgeschehen entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die ...

mehr