Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Gleich zwei Verkehrsunfallfluchten im Bereich der Polizeistation Bodenwerder - Zeugen gesucht!

Bodenwerder (ots)

In der Ortschaft Vahlbruch kam es auf der Riesenbergstraße in Richtung Glesse bereits in der Zeit von Mittwoch (21.02.2024), 18.00 Uhr, bis Donnerstag (22.02.2024), 13.30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein, am Fahrbahnrand abgestellter, grauer Daimler-Benz mit "MI" Kennzeichen an der linken Seite beschädigt worden ist.

Ebenfalls am Donnerstag (22.02.2024), gegen 17.30 Uhr, wurde der Polizei ein "Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort" in Hehlen, Hauptstraße/Schulstraße, in Höhe der dortigen Bankfiliale gemeldet. Hier wurde ein geparkter schwarzer Audi mit "EIN"becker-Kennzeichen offensichtlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Das Fahrzeug war dort von 08.45 Uhr - 17.15 Uhr abgestellt.

Personen die Hinweise zu den Unfallverursachern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bodenwerder, Tel.: 05533-40831-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell