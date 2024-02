Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Unbekannter Radfahrer wirft Fahrrad gegen Pkw - Zeugenaufruf

Hameln (ots)

Am Dienstag (20.02.2024) kam es in der Kaiserstraße gegen 12:15 Uhr durch einen Radfahrer zu einer Sachbeschädigung an dem Pkw einer 43-jährigen Frau.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, befuhr die Hamelnerin mit ihrem Pkw Skoda die Lohstraße in Richtung Kaiserstraße. Auf dieser befand sich auf dem Radweg ein Fahrradfahrer, welcher die Kaiserstraße in Richtung Bahnhof befuhr. Die 43-Jährige überholte den Zweiradfahrer und bog anschließend in eine Einfahrt ab. Als sie sich in dieser befand, erschien der unbekannte Radfahrer hinter ihr und wies die Frau an, zukünftig mehr Abstand zu Radfahrenden zu halten. Anschließend beleidigte er die Fahrerin des Skoda und warf sein Fahrrad gegen das Heck des Pkw. Hierdurch wurde dieser beschädigt. Der Radfahrer entfernte sich darauf unerkannt.

Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Beleidigung eingeleitet. Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: Ca. 180cm groß, ca. 20-25 Jahre alt, schwarze Wintermütze, schwarz-graue Oberbekleidung sprach hochdeutsch und führte ein Herrenrad mit sich.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall und zur Identität des unbekannten Radfahrers machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell