POL-KN: (Radolfzell am Bodensee/Landkreis Konstanz) - 36-Jähriger nach Auseinandersetzung mit lebensgefährlichen Stichverletzungen aufgefunden - Zeugen gesucht!! (15.12.2023)

(Radolfzell am Bodensee/Landkreis Konstanz) (ots)

Am Freitagabend ist ein 36-jähriger Mann in der Friedrich-Weber-Straße in Radolfzell Opfer eines folgenschweren Angriffs geworden. Er befand sich gegen 21.45 Uhr auf der Höhe des dortigen Schotterparkplatzes neben dem Hauptbahnhof, als es zu einer Auseinandersetzung mit einem Unbekannten kam, in deren Verlauf dem 36-Jährigen mehrere lebensgefährliche Stichverletzungen zugefügt wurden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls und Personen, die sonst Hinweise auf sich zur Tatzeit dort aufhältige Personen geben können, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07732/950660 zu melden (AM).

