POL-KN: (Steißlingen, Lkrs. KN) Einbrecher steigen in zwei Wohnungen ein (15.12.2023)

Singen (ots) - Die Polizei wurde in den frühen Morgenstunden am Samstag (16.12.2023), gg. 01:45 Uhr, zu einer Körperverletzung in eine Discothek in Singen in der Otto-Hahn-Straße, gerufen. Während der Feierlichkeiten kam es aus bislang unbekannten Gründen zwischen einem 18-jährigen Besucher und einer unbekannten weiblichen Person zur verbalen Streitigkeit. ...

