Polizei Gütersloh

POL-GT: Münzen an Betrüger übergeben - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Bislang unbekannte Täter haben am Mittwochnachmittag (31.05.) eine ältere Dame um eine wertvolle Münzsammlung gebracht.

Die Täter gaben sich am Telefon als Polizeibeamte aus und berichteten von bevorstehenden Einbrüchen in der Umgebung. Aus diesem Grund boten sie die Verwahrung der Münzen bei der Polizei an.

Kurz darauf klingelte einer der Betrüger an der Haustür der Dame und holte die Münzen ab.

Der Mann war 175-180cm groß, hatte helle Haare und trug einen hellen Pullover, sowie eine dunkle Hose.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen in der Umgebung machen? Wer hat am Mittwochnachmittag rund um den Bereich Widukindstraße, Schillerstraße, Goethestraße und Fürst-Bentheim Straße verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat Fahrzeuge oder Personen gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

