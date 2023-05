POL-GT: Einbruch in Jugendhilfeeinrichtung

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Zwischen Freitag (26.05., 17.00 Uhr) und Dienstag (30.05., 05.40 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in eine Firma an der Nikolaus-Otto Straße eingebrochen. Die Täter gingen die Außenwand der Halle gewaltsam an und drangen so in das Gebäude ein. Detaillierte Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden. Ebenfalls am Pfingstwochenende beschädigten Unbekannte einen ...

mehr