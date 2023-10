Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person und 50.000 Euro Sachschaden

Neubrandenburg (LK MSE) (ots)

Am 30.09.2023 gegen 16:10 Uhr ereignete sich zwischen Juri-Gagarin-Ring und Woldegker Straße, in Neubrandenburg ein Verkehrsunfall mit drei Beteiligten Fahrzeugen. Nach derzeitigen Kenntnisstand befuhr die 74-jährige Unfallverursacherin mit ihrem PKW BMW den Juri-Gagarin-Ring in Richtung Woldegker Straße. Am Kreisverkehr Juri-Gagarin Ring / Einsteinstraße, kam es zur ersten Kollision mit einem PKW. Anschließend verlor die Fahrzeugführerin die Kontrolle über ihren PKW und kam von der Fahrbahn ab. Hierbei wurde neben dem PKW, ein Kommunikationstransformator sowie ein abgestellter E-Scooter beschädigt. Die 74-jährige setzte ihre Fahrt jedoch fort und bog von der Einsteinstraße auf die Woldegker Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts ein. Es kam erneut zu einer Kollision mit einem weiteren PKW, welcher die Woldegker Straße in gleicher Richtung befuhr. Die Fahrzeuginsassen blieben, dem ersten Augenschein nach unverletzt, wurden jedoch zur Kontrolle durch die Rettungskräfte in das Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum verbracht. Bei der Unfallverursacherin wurde durch die eingesetzten Kräfte Alkoholgeruch festgestellt. Eine Erhebung des Atemalkoholwertes war allerdings nicht möglich, da die 74-jährige mit schweren aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ebenfalls in das Klinikum verbracht wurde. Die beteiligten PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppdienst geborgen werden. Die Woldegker Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme und Beräumung der Unfallstelle für ca. 1,5h beidseitig gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 53.500 Euro. Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell