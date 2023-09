POL-NB: Diebstahl von zwei Wassermotorrädern/Jetski aus der Marina Eldenburg/ Waren (Müritz)

PR Grimmen (ots) - In Grimmen sind der Polizei zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser gemeldet worden. In beiden Fällen wird wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt. Zudem sucht die Polizei Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen drangen bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 23.09.2023,18:00 Uhr bis zum 30.09.2023,11:30 Uhr gewaltsam in zwei Einfamilienhäuser in 18442 Steinhagen Am Schusterteich und 18442 ...

